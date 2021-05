TP.HCM: Bé gái 10 tuổi mất tích gần 1 tháng đã được tìm thấy

Sáng 20.5, trao đổi với Thanh Niên, anh N.T.M.T (cha bé T.V., trú Q.Bình Thạnh) vui mừng báo tin đã tìm lại được con gái sau gần một tháng mất tích

Anh T. cho biết: "Tối 19.5, tôi nhận được cuộc gọi báo từ một cán bộ Công an P.12, Q.Bình Thạnh (nơi gia đình bé T.V. trình báo con bị mất tích) thông báo gia đình lên Công an P.Hiệp Bình Phước ( TP.Thủ Đức ) làm giấy nhận người thân để bảo lãnh bé T.V. về. Tôi mừng đến phát khóc".

Bé V. được người dân tìm thấy và đưa đến trụ cở Công an P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức) Ảnh: CTV

Trao đổi với Thanh Niên, anh T. kể: "Khoảng 11 giờ ngày 21.4, bé V. xin ông bà nội đi chơi nhưng không nói rõ đi đâu. Trước khi đi, bé xin ông bà nội 5.000 đồng. Đến 21 giờ cùng ngày, chưa thấy bé về nên ông bà nội sốt ruột gọi tôi về đi tìm bé. Đêm đó, tôi hỏi thăm bạn bè của bé V. mới biết con đi chơi ở công viên cách nhà chừng 5 km. Tôi đến công viên tìm nhưng mãi đến 2 giờ sáng vẫn không thấy con. Sáng 22.4, tôi đến Công an P.12 trình báo sự việc con gái bị mất tích".

Ngày 20.5, trao đổi với Thanh Niên, một nguồn tin từ Công an P.12, Q.Bình Thạnh cho biết tối 19.5, đơn vị nhận được thông báo từ Công an P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức) cho biết bé N.C.T.V. đi lạc đã được người dân tìm thấy và đưa đến trụ sở công an. Nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng gọi điện thoại cho gia đình bé T.V. đến làm thủ tục xác nhận người thân để bảo lãnh con gái về nhà.