TP:HCM: Bệnh nhi nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 được chuyển điều trị ở bệnh viện nào?

Theo đó, đối với các bệnh nhi ở khu cách ly tập trung có bệnh lý cần nhập viện điều trị, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các khu cách ly tập trung chuyển bệnh nhi về các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn. Trong trường hợp cần hội chẩn chuyên môn, đề nghị các bệnh viện liên hệ Bệnh viện Nhi đồng 1 để hội chẩn chuyên môn.

Khi các bệnh viện và các khu cách ly phát hiện trường hợp bệnh nhi nhiễm Covid-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phải liên hệ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương, hoặc Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi để chuyển tuyến điều trị.

Tất cả nội dung tư vấn phải được người nhà chấp thuận và thể hiện bằng văn bản (lưu vào hồ sơ bệnh án) và người nhà phải được thực hiện xét nghiệm RT-PCR trước khi vào khu cách ly chăm sóc bé.

Trong trường hợp bệnh nhi và người thân (ba hoặc mẹ) đều nhiễm Covid-19, tùy tình trạng bệnh lý của bệnh nhi và người thân mà bệnh viện, khu cách ly tập trung chuyển người bệnh đến các bệnh viện được phân công phù hợp với tình trạng bệnh của trẻ em hay người lớn.

Đối với trường hợp nếu cả hai (bệnh nhi và thân nhân) được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2 thì bệnh viện phải hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về phác đồ điều trị đối với người nhiễm Covid-19 là người lớn (thân nhân bệnh nhi). Đặc biệt, trong trường hợp người lớn có triệu chứng chuyển nặng, chuyển người nhà nhiễm Covid-19 về các bệnh viện tiếp nhận, điều trị Covid-19 người lớn và gia đình phải bố trí người thân khác vào bệnh viện thay thế.

Sở Y tế TP.HCM thông tin, do tính lây nhiễm cao của dịch bệnh Covid-19, người nhiễm Covid-19 phải được điều trị tại các bệnh viện chuyên tiếp nhận Covid-19.

Do tính phức tạp khi bệnh diễn tiến nặng đòi hỏi các can thiệp điều trị chuyên khoa sâu và tính chất đa dạng của người nhiễm Covid-19 có thể mắc các bệnh lý khác cần điều trị cấp cứu hoặc cần can thiệp điều trị chuyên sâu (như chạy thận nhân tạo, cấp cứu các bệnh lý nội khoa, bệnh lý ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa…), nên ngành y tế phải chuyển đổi công năng một số bệnh viện để trở thành bệnh viện chuyên tiếp nhận và điều trị người nhiễm Covid-19