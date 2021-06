TP.HCM: Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi vừa hoạt động đã tiếp nhận 192 bệnh nhân

Theo Sở Y tế TP.HCM , điều rất đáng được ghi nhận là có 5 bệnh nhân (BN) Covid-19 có kết quả dương tính được chạy thận ngay tại Bệnh viện H.Củ Chi. Ngoài ra, các can thiệp phẫu thuật cấp cứu, nội soi tiêu hoá can thiệp, can thiệp sản khoa… trên bệnh nhân (BN) Covid-19 hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi mà không cần phải chuyển về các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM. Từ đó giúp ngành y tế TP.HCM hoàn toàn không bị động trong việc tiếp nhận BN Covid-19 nặng khi phải phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới