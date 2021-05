TP.HCM cần khẩn trương xử lý các vụ việc nổi cộm

Ông Phan Đình Trạc đánh giá, thời gian qua, TP.HCM đã khẩn trương, nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại, xử lý các sai phạm theo các kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) và Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ xử lý các vụ việc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể, đối với các sai phạm tại KĐTM Thủ Thiêm, tiếp tục rà soát 33/67 dự án còn lại mà TTCP kiến nghị giao Thanh tra TP.HCM tổ chức rà soát, thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật. TP.HCM khẩn trương thu hồi và hoàn trả hơn 26.000 tỉ đồng tạm ứng từ ngân sách để đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm để tránh thất thoát. Sớm có giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng hơn 4.000 tỉ đồng. Sau ngày 30.6, nếu không thực hiện xong thì chuyển các vụ việc đã rõ dấu hiệu phạm tội đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý đúng pháp luật.

Đối với sai phạm xảy ra tại Tổng công ty lương thực Miền Nam do TTCP kiến nghị, đề nghị cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm. Đối với sai phạm tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, ngoài vụ án đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp Thanh tra TP.HCM và các cơ quan chức năng rà soát 17 mặt bằng cho thuê không đúng quy định, nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra xử lý. Đối với sai phạm tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn, chuyển ngay đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý đối với những sai phạm có dấu hiệu tội phạm. Các vụ việc chưa rõ, đề nghị Thanh tra TP.HCM tiếp tục thanh tra, kết luận.