TP.HCM: Chợ Từ Đức, TP.Thủ Đức ngưng hoạt động do có ca dương tính Covid-19 ghé đến

TP.HCM: Những chợ nào tạm đóng cửa do dịch Covid-19 ? Từ ngày 20.6, tại các quận, huyện TP.HCM đã cấm các chợ tự phát theo Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND TP.HCM. Riêng các chợ truyền thống đang hoạt động đều phải tuân thủ quy định 5K, tiến hành tổ chức, sắp xếp, phân luồng lại lối đi ra vào chợ; các tiểu thương phải ghi lại thông tin khách hàng để phục vụ công tác truy vết, cách ly khi cần thiết. Sáng 2.7, chợ Hóc Môn tiếp tục dừng hoạt động đến ngày 15.7 theo công văn của Phòng kinh tế (UBND huyện Hóc Môn, TP.HCM). Lý do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn ngày càng phức tạp và có nhiều ca dương tính được phát hiện có liên quan F0 từ chuỗi chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Như vậy, chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tiếp tục đóng cửa thêm 11 ngày, thay vì sẽ mở cửa lại vào 4.7 như thông báo cũ. Ngày 1.7, chợ Từ Đức (nói trên) tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính Covid-19 đi vào chợ mua hàng. Trước đó, 0 giờ 30.6, chợ Bình Thới (đường Xóm Đất, P.10, Q.11, TP.HCM) phong tỏa do trường hợp dương tính Covid-19 vào chợ để bán vịt quay vào ngày 25.6. Ngày 29.6, chợ Tam Bình (P.Tam Bình, TP.Thủ Đức) tạm ngưng hoạt động vì có một số trường hợp F1 liên quan ca nhiễm Covid-19 từng đến mua bán tại chợ này. Ngày 28.6, tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) cũng phải tạm ngưng một số khu vực tại chợ để tiến hành phun khử khuẩn. Ngoài ra, trên địa bàn TP.HCM nhiều chợ truyền thống cũng phải tạm ngưng hoạt động do liên quan ca nhiễm Covid-19: Chợ Sơn Kỳ (Q.Tân Phú), chợ Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), chợ Hòa Hưng (Q.10), chợ Thái Bình, chợ Dân Sinh (Q.1), chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), chợ Phạm Thế Hiển (Q.8), chợ Khu phố 2 (Q.Bình Tân)...