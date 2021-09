TP.HCM chưa quy định người tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 được làm gì sau 15.9

Chiều 5.9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo định kỳ, đây là ngày thứ 13 áp dụng siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn.

TP.HCM: 122.775 ca Covid-19 khỏi bệnh, hơn 6,3 triệu người đã tiêm vắc xin

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã chính thức phản hồi về một số thông tin được lan truyền trên mạng những ngày qua.

Thứ nhất là thông tin "bắt đầu sống chung với Covid-19 từ ngày 15.9, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo an toàn, việc mở cửa có lộ trình tăng dần 30 – 50 – 70%. Sở Công thương là đầu mối hướng dẫn các công ty có quy mô cao giảm quy mô hoặc không được hoạt động, chuẩn hóa thông tin vắc xin cho toàn bộ người dân, cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online, chuyển dần sang dịch vụ điều trị Covid-19 có thu phí". "Đó là những thông tin sai sự thật”, ông Hải khẳng định.

Thứ 2 là thông tin "ai tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được hoạt động sau ngày 6.9 hoặc ngày 15.9". Ông Hải cho biết sau khi kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng tham gia hoạt động, hiện chưa có quy định cụ thể. "Mong bà còn bình tĩnh chờ quy định cụ thể của UBND TP.HCM. Thông tin này phải được ban hành từ UBND TP.HCM", ông Hải thông tin.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM thông tin tại buổi họp báo Sỹ Đông

Trong buổi làm việc sáng nay (5.9) của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên với Ban Thường vụ Quận ủy Q.7, địa phương này trình phương án dự kiến thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi kiểm soát dịch bệnh, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Ông Hải cho biết đây là phương án dự kiến được UBND Q.7 đang xin ý kiến UBND TP.HCM, chưa được UBND TP.HCM thông qua.

Tai nạn giao thông giảm sâu dịp 2.9 do giãn cách xã hội chống Covid-19

Cũng tại buổi họp báo, ông Hải thông tin UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo) với 4 tổ công tác.

Cụ thể, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng; Tổ công tác an sinh xã hội do ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng; Tổ công tác phục hồi kinh tế do bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng và Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư do ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng.

Ông Hải cho biết các tổ công tác đang chuẩn bị các nội dung liên quan cho từng giai đoạn: 15.9 đến 31.12.2021 và từ năm 2022 đến những năm tiếp theo.