TP.HCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế cho giai đoạn sau ngày 15.9

Giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm 4 Tổ công tác có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, kịch bản và giải pháp theo từng giai đoạn trên các lĩnh vực trọng yếu.

Cụ thể, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do ông Dương Anh Đức làm tổ trưởng; Tổ công tác an sinh xã hội do ông Võ Văn Hoan làm tổ trưởng; Tổ công tác phục hồi kinh tế do bà Phan Thị Thắng làm tổ trưởng và Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư do ông Lê Hòa Bình làm tổ trưởng.