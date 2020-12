TP.HCM có ca nhiễm Covid-19 từ người cách ly

Cảnh giác thời điểm cuối năm Hôm qua 30.11, tại Đà Nẵng , Bộ Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2020. Tại hội nghị, ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, đánh giá đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc kiểm soát Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, BCĐ cũng đảm bảo duy trì 5 chiến lược xuyên suốt, then chốt đó là “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả”. Tại thực địa, khi ca bệnh Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng sẽ lập tức giám sát, truy vết, xét nghiệm “thần tốc và triệt để” tất cả những người tiếp xúc gần với BN để tổ chức cách ly, phải chạy nhanh hơn sự lây lan của dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định thời điểm cuối năm sẽ có số lượng rất lớn người Việt Nam trở về từ các nước, chuyên gia quốc tế đến trao đổi, làm việc tại Việt Nam. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối tượng nhập cảnh trái phép, đây chính là nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vào Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cộng đồng và khả năng bùng phát dịch vẫn luôn thường trực. “Việt Nam đang khẩn trương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế . Tuy nhiên, sau thời gian dài chống dịch, đã có tâm lý chủ quan, lơ là của người dân như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người… Có hiện tượng chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong khu cách ly, lấy mẫu lần cuối chưa đúng thời gian quy định. Vẫn xảy ra nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong khi đó, vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh, không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khí hậu mùa đông xuân tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút tồn tại, lây lan...”, ông Tuyên nói. An Dy