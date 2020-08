'Tá hỏa' truy vết 3 người dương tính với SARS-CoV-2 được cho ra khỏi khu cách ly sớm

Ngoài thanh niên trở về từ Nga, đã cách ly 14 ngày ở Hải Dương, nhưng vẫn dương tính với SARS-CoV-2 khi về nhà tại Hà Nội vừa được công bố chiều 26.8, thêm 2 người khác cũng đã được phát hiện dương tính sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản do Phó chủ tịch Nguyễn Duy Hưng ký, báo cáo về trường hợp được cho rời khỏi khu cách ly, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nam thanh niên ở Hà Nội dương tính Covid-19 sau thời gian cách ly

Báo cáo cho biết, ngày 26.8, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã nhận được tin báo về 2 trường hợp nhập cảnh từ Nga, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Trung đoàn 125, cùng nơi cách ly với anh P.N.M, trú tại Hà Nội, cũng được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đã rời khu cách ly) đã về Hưng Yên vào ngày 25.8.

Đó là bà Đ.T.C (58 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình), sau khi hết cách ly đã về chơi, ăn trưa tại nhà bà N.T.L, tại thôn An Thái, xã An Vỹ, H.Khoái Châu. Cùng ngày, bà C. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thực hiện.

Trường hợp thứ 2 là anh Đ.V.C (quê tại H.Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), về nhà tại thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, H.Ân Thi vào ngày 25.8. Anh C. ở cùng phòng cách ly tập trung với anh T.V.T (báo cáo chưa nêu rõ quê quán) - người cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virrus SARS-CoV-2 sau khi hết cách ly tập trung.

Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của tỉnh đã khẩn trương rà soát, xác minh được 2 F1, 12 F2 và 23 F3 đối với trường họp bà Đ.T.C (F0); 14 F2 và 5 F3 đối với trường hợp anh Đ.V.C (hiện đang là F1); tổ chức cách ly các đối tượng nguy cơ theo quy định; tiến hành phun khử trùng những địa điếm liên quan.

Nữ bệnh nhân 56 tuổi mắc Covid-19 tử vong sau 3 lần âm tính Covid-19

Hưng Yên cảnh báo, truy tìm F1, F2

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu: UBND H.Khoái Châu và H.Ân Thi chủ trì, phối họp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục khấn trương rà soát, lập danh sách, truy vết, cách ly theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người tiếp xúc gần vòng 1 (F1), vòng 2 (F2) với bà Đ.T.C; tất cả các trường họp tiếp xúc (F2) với anh Đ.V.C; thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.

Sở Thông tin - Truyền thông và hệ thống truyền thông được yêu tăng cường truyền thông, yêu cầu các F1, F2, F3 tự giác khai báo y tế , thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế để được hướng dẫn cụ thể.

Như vậy, đến nay đã có 3 bệnh nhân được cho ra khỏi nơi cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 (TP.Chí Linh, Hải Dương) trước khi có kết quả xét nghiệm, dẫn đến tiếp xúc tương đối phức tạp, xảy ra nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng.

Nữ bệnh nhân 36 tuổi mắc Covid-19 tử vong trên nền bệnh lý nặng