TP.HCM còn 9 vụ việc yêu cầu cơ quan nhà nước bồi thường thiệt hại

Năm 2015, ông Nguyễn Văn Tấn (ngụ Q. Bình Tân, TP. HCM) bị Công an và Viện KSND H.Bình Chánh khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép khi mở quán cà phê Xin Chào để bán cà phê, ăn sáng, cơm trưa nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày và chưa kịp bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi hồ sơ được chuyển qua TAND H.Bình Chánh thì tòa này đã trả hồ sơ để làm rõ một số vấn đề, từ đó vụ việc được báo chí phản ánh. Đến tháng 4.2016, Viện KSND H.Bình Chánh ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tấn. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các kiểm sát viên liên quan. Cán bộ Công an H.Bình Chánh liên quan cũng bị xử lý trách nhiệm. Sau đó, lãnh đạo Công an và Viện KSND H.Bình Chánh liên quan đến vụ việc đã bị cách chức, thuyên chuyển công tác.