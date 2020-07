TP.HCM: Công an Bình Tân kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhiều 'dân chơi' ma túy

Ngày 27.7, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ xử lý nhiều "dân chơi" ma túy bị phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra một quán karaoke trên đường Bình Long.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 25.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Q.Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Hollywood trên đường Bình Long (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Công an cũng đưa 37 người có biểu hiện nghi vấn về công an phường làm việc. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 21 người (10 nam, 11 nữ) dương tính với ma túy