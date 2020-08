TP.HCM: Công an Q.9 phát hiện nhiều tài xế container dương tính với ma túy

Sáng 19.8, Đội CSGT (Công an Q.9) phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an P.Long Thạnh Mỹ (Q.9) và Trạm y tế P.Long Thạnh Mỹ tổ chức chốt chặn trên đường số 2 (P.Long Thạnh Mỹ) kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tất cả tài xế container ra vào khu vực này.

Sau khi kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc lưu thông, tài xế, phụ xe container được giám sát vào nhà vệ sinh để lấy mẫu nước tiểu và đem đến bàn y tế để kiểm tra nhanh. Tài xế dương tính với chất ma túy bị lập hồ sơ và bàn giao cho Công an P.Long Thạnh Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong sáng 19.8, tổ công tác kiểm tra tổng số 64 trường hợp (gồm 61 tài xế, 3 phụ xe) và phát hiện tài xế Đ.N.T (34 tuổi, quê Quảng Nam) dương tính với chất ma túy. Tài xế T. được tổ công tác lập hồ sơ, bàn giao cho Công an P.Long Thạnh Mỹ tiếp tục xác minh xử lý.

Trước đó, ngày 30.7, Công an Q.9 phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra 50 tài xế container ra vô cảng Phú Hữu (P.Phú Hữu, Q.9). Qua kiểm tra, Công an Q.9 phát hiện tài xế Đ.V.Th (28 tuổi, quê Bình Dương) dương tính với chất ma túy. Theo công an Q.9, từ đầu năm 2020 đến nay đơn vị này đã liên tiếp phát hiện 5 tài xế container dương tính với chất ma túy