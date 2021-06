TP.HCM: Cửa hàng bán cây cảnh lại bị 'nữ tặc đội nón trắng' ghé thăm, trộm điện thoại

Theo đó, tối 15.6, một người phụ nữ trung niên đi cùng người nam đến cửa hàng bán cây cảnh trên đường Võ Thị Sáu (Q.3) hỏi mua cây xanh. Người nam đứng ngoài, còn người phụ nữ đi vào bên trong cửa hàng. Sau khi chọn được một mặt hàng, người phụ nữ đưa cho nhân viên gói lại đem về và tiếp tục hỏi những chậu cây khác. Trong lúc chị T. tập trung tư vấn, người phụ nữ đội nón trắng này nhanh tay di dời chiếc ghế, đi vào khu vực bàn làm việc, lấy điện thoại của nạn nhân để tại đây rồi rời đi.

Theo chị T., chiếc điện thoại bị mất giá trị không cao nên nạn nhân không trình báo công an.

Tuy nhiên, khi xem lại camera an ninh tại cửa hàng và các video những vụ trộm khác ở các cửa hàng khác trên địa bàn Q.Bình Thạnh, Q.11, Q.Tân Phú (TP.HCM) mà báo chí phản ánh những ngày qua, chị T. mong người dân cảnh giác cao hơn khi nghi can trộm giả vờ mua hàng rồi gây mất tập trung và ra tay trộm tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, một đại diện Công an P.Võ Thị Sáu, Q.3 (TP.HCM) cho biết sẽ cử cán bộ rà soát và thông tin cụ thể sau. Ngoài ra vị này cũng khuyến cáo, khi xảy ra mất trộm tài sản người dân đến công an trình báo để lực lượng chức năng có cơ sở xử lý , ổn định an ninh trật tự địa bàn.