TP.HCM: Đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm tại Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng

441 ca mắc liên quan chuỗi lây nhiễm tại Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Sáng 11.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp với UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Báo cáo tại cuộc họp, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM , cho biết liên quan ổ dịch tại Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, từ ngày 26.5 đến nay, TP.HCM có 441 trường hợp dương tính đã được công bố. Liên quan ổ dịch này có 6 nhánh lây nhiễm với số ca mắc nhiều. Cụ thể:

Khách sạn Sheraton (Q.1): 12 ca xác định mắc bệnh (bao gồm ca F0 là BN 6282, 8 F1, còn lại là F2), đối tượng mắc bệnh là các đầu bếp, nhân viên phục vụ tại khách sạn. 131 F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 28 đến 31.5. Từ ngày 3.6 đến nay không phát hiện thêm ca nhiễm tại cộng đồng, chỉ phát hiện thêm 4 ca trong khu cách ly. Nhánh khánh sạn Sheraton cơ bản đã được kiểm soát.

Chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên (104 Phổ Quang, Q.Tân Bình): 63 ca xác định mắc bệnh (bao gồm ca F0 là BN 6288, 5 ca F1, 35 ca F2 và 22 ca lây nhiễm từ các người bệnh này). Đối tượng mắc bệnh là các nhân viên phục vụ cửa hàng và lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Kết quả điều tra ghi nhận lây lan sang tỉnh Bình Dương; phát sinh 1 ổ dịch lớn tại khu nhà trọ số 57/55/28C Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh gồm 16 ca F2 và 2 ca F3. Khu vực này đã được phong tỏa từ ngày 30.5. Ca bệnh gần nhất phát hiện ngày 3.6, trong thời gian đang cách ly theo diện F1. Ổ dịch tại P.15 Bình Thạnh và Trung Nguyên cơ bản đã được kiểm soát. Các nhánh khác của chuỗi cà phê Trung Nguyên cũng cơ bản đã được kiểm soát.

Trường Mầm non song ngữ KID TOWN (Q.12): 29 ca xác định mắc bệnh (bao gồm ca F0 là BN 6427, 8 ca F1, 9 ca F2, 7 ca F3 và các ca F4). Đối tượng mắc bệnh là giáo viên của trường, lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Kết quả điều tra ghi nhận trong chuỗi này lây lan sang tỉnh Bạc Liêu (1 ca), Long An (3 ca), Đồng Tháp (1 ca). Ngày ghi nhận ca bệnh gần nhất tại TP.HCM là 5/6 trong 1 quán ăn, tất cả F1 của quán ăn đã được cách ly, đang tiếp tục giám sát tại cộng đồng. Nhánh ổ dịch trường mầm non song ngữ KID TOWN cơ bản đã được kiểm soát.

Khu nhà trọ hẻm 80/59/80A Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp): 23 ca xác định mắc bệnh (bao gồm ca F0 là BN 6289, 11 ca F1, 6 ca F2 và 5 ca F3). Đối tượng mắc bệnh là các cư dân trong khu nhà trọ địa chỉ nêu trên (7 ca), một số nhân viên làm việc tại Công ty Năng Khô (7 ca) do tiếp xúc ca F. Kết quả điều tra ghi nhận 1 trường hợp lây lan sang tỉnh Trà Vinh trong chuỗi lây này (qua các mốc dịch để xác định là trường hợp (F3). Ngày ghi nhận và bệnh gần nhất là 20.6 trong khu phong tỏa. Nhánh ổ dịch này đã được phong tỏa, ít có nguy cơ lây sang cộng đồng khác. TP.HCM tiếp tục giám sát tại cộng đồng.

Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS (Q.Tân Phú): 50 ca xác định mắc bệnh (bao gồm cả F0 là BN6787, các ca F1, F2 và F3). Đối tượng là nhân viên thuộc công ty trên và lây lan cho các hộ gia đình là người nhà của các nhân viên này. Từ chuỗi lây nhiễm này đã phát sinh ở dịch tại tòa nhà SAMC0 (Q.1) với 5 ca bệnh. Tòa nhà SAMCO đã được phong tỏa, hiện vẫn đang tiếp tục truy và người liên quan đến tòa nhà đi đến các địa bàn khác,

Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN (văn phòng lầu 4 thuộc tòa nhà Phan Khang, số 1 Hoàng Việt, Q.Tân Bình): 91 ca xác định mắc bệnh (bao gồm ca F0 là BN 6301, 72 ca F1, 16 ca F2, 2 ca F3). Công ty Thiên Tú FN có 471 nhân viên được chỉ định cách ly tập trung từ ngày 28.5, đã phát hiện 71 bệnh nhân gồm 46 người phát hiện trước khi cách ly và 25 người đã được cách ly tập trung, xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày phát hiện ca bệnh gần nhất trong cộng đồng của chuỗi này là ngày 3.6. Ổ dịch này cơ bản đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, về chuỗi dịch phát sinh từ Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng , với biện pháp truy vết, cách ly tập trung và nhất là phong tỏa những phường đang lây lan dịch, đến nay cơ bản TP.HCM đã kiểm soát được. Hiện chỉ còn đang tiếp tục truy vết dập dịch đối với những người liên quan tòa nhà SAMCO và giám sát các trường hợp phát sinh khác trong cộng đồng (nếu có).

Tính đến nay, có 837 trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 595 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 71,08%), 238 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 28,43%), 4 trường hợp lây trong khu cách ly VietnamAirlines (0,47%). Đã có 270 trường hợp điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 32,25%. Có 2 bệnh nhân tử vong, chiếm tỷ lệ 0,23%. TP.HCM đang điều trị 566 bệnh nhân dương tính mới (chiếm tỷ lệ 67,62%), tương ứng 62,9 ca trên 1 triệu dân. Hiện có 9 bệnh nhân rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Tăng cương kiểm soát dịch trong các khu công nghiệp

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, trong chuỗi lây nhiễm Covid-19 liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, đã phát hiện 4 ca bệnh là người làm việc trong 4 khu công nghiệp riêng biệt. Tuy nhiên nhờ phát hiện sớm, xử lý dập dịch triệt để nên đến nay chưa ghi nhận có lây lan dịch bệnh trong các khu công nghiệp.

Do vậy, trong thời gian tới TP.HCM cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khu công nghiệp, khu chế xuất để phát hiện sớm người có nguy cơ hoặc mắc bệnh để kịp thời khoanh vùng, dập dịch triệt để.