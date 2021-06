TP.HCM hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm công nhân Công ty PouYuen ở các tỉnh

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trưa 10.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thông tin toàn bộ 378 mẫu xét nghiệm đã lấy tại công ty này trong đêm 9.6 đều âm tính với Covid-19.

Trưa 10.6: Thêm 88 ca Covid-19, riêng TP.HCM có 15 bệnh nhân

Ông Dương Anh Đức nhận định đây là tin vui nhưng vẫn chưa an toàn, bởi vì còn một số trường hợp F1 đã về tỉnh và vẫn đang chờ kết quả từ ngành y tế địa phương. Do đó, Sở Y tế chủ động trao đổi với địa phương bạn, sớm thông báo kết quả và thực hiện biện pháp tiếp theo. Các công nhân thuộc diện F1 lưu trú tại các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Bến Tre…

Đối với F2, ông Đức yêu cầu phải kiểm soát cách ly tại nhà nghiêm túc, bởi vì nếu có F1 chuyển thành F0 thì lập tức những F2 này sẽ trở thành F1. Thực tế đây là mối nguy khá rõ, nếu không chặt chẽ thì hậu quả sẽ khôn lường. Các F2 đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc nhưng cần có hậu kiểm, nhắc nhở.

"Có thể gọi điện thoại thường xuyên thăm hỏi, đề nghị họ thực hiện nghiêm vì sự an toàn của toàn dân mà chịu khó hy sinh một chút thoải mái của mình; nếu F1 âm tính thì họ được giải phóng cách ly", Phó chủ tịch Dương Anh Đức nói. Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi làm việc với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trưa 10.6 Ảnh: Độc Lập

Đầu giờ chiều 10.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết liên quan đến BN 9499 nhiễm Covid-19 làm việc tại Công ty PouYuen Việt Nam, các cơ quan chức năng đã lấy 484 mẫu xét nghiệm, gồm 140 đồng nghiệp làm chung dây chuyền ở nhà máy và có 344 trường hợp làm chung phân xưởng được chỉ định thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà. Bên cạnh các mẫu xét nghiệm âm tính, HCDC đang chờ kết quả các mẫu còn lại. HCDC cũng lấy mẫu mở rộng ra các phân xưởng khác và trường hợp có nguy cơ, dự kiến khoảng 3.000 mẫu.

Theo HCDC, BN 9499 là nguồn xâm nhập vào Công ty PouYuen Việt Nam, hiện chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm trực tiếp tại công ty. TP.HCM khẩn trương khoanh vùng kiểm soát nguồn lây nhiễm để phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, ổn định sản xuất của công ty.

Do công ty đã thực hiện các tiêu chuẩn an toàn trong phòng chống dịch, bệnh nhân chỉ tiếp xúc trong khu vực làm việc của mình nên không ảnh hưởng đến các khu vực khác. Các khu vực khác vẫn hoạt động bình thường. Công ty đã thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc; kịp thời thông thông báo đến toàn bộ nhân viên liên quan cách ly tạm thời tại nhà và không đến công ty từ khi ghi nhận trường hợp F1.

Theo HCDC, Công ty PouYuen Việt Nam là doanh nghiệp gồm nhiều công ty với tính chất giống như một khu công nghiệp và có khoảng 56.000 lao động. Doanh nghiệp gồm nhiều khu và đã được phân luồng trước đó để phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19.