TP.HCM: Đã xác định được danh tính người đàn ông gây rối, xưng 'Ban chỉ đạo Q.7'

Ngày 30.8, theo nguồn tin PV Thanh Niên, Công an Q.7 (TP.HCM) đã xác định được người đàn ông "quậy", xưng " Ban chỉ đạo Q.7 " trước trung tâm thương mại Aeon Citimart, Q.7. Vụ việc đang được Công an Q.7 củng cố hồ sơ, trình Ban giám đốc Công an TP.HCM để có hướng xử lý theo quy định.