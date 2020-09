TP.HCM: Đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương vì cho là 'nhìn đểu'

Ngày 17.9, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) lấy lời khai của La Trung Tín (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Minh Quân (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Nguyễn Văn Tài (24 tuổi, quê Long An) và Phạm Thị Mỹ Hảo (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.