TP.HCM đề nghị cho phép san sẻ vắc xin Vero Cell với các tỉnh, thành có nhu cầu

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị làm rõ về việc giới thiệu Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) đàm phán, mua vắc xin và đề nghị Bộ Y tế ký Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vắc xin.

Sau khi Công ty Sapharco đàm phán thành công và đã ký hợp đồng mua vắc xin Vero Cell với China National Biotec Group Company Limited, China Sinopharm International Corporation, Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. và Sinopharm International Hong Kong Limited.