TP.HCM: Đi bắt cá, một người chết đuối khi bơi qua sông

Ngày 4.8, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM cho biết vừa tìm thấy thi thể thanh niên bị đuối nước khi bơi qua sông (P.Tân Phong, Q.7).

Theo đó, lúc 14 giờ 55 phút ngày 4.8, Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM nhận tin có người đuối nước mất tích ở rạch cầu Tư Dinh trên đường Lê Văn Lương (P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM).

Lực lượng chức năng đã điều người và phương tiện đến lặn tìm nạn nhân. Sau quá trình tích cực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, hai thanh niên đi bắt cá tại rạch cầu Tư Dinh rồi cùng nhau bơi qua sông. Trong lúc bơi qua sông, một người không may đuối nước và mất tích. Người còn lại bơi qua bờ an toàn gọi điện báo công an địa phương.