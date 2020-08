TP.HCM: Điều tra nghi án bị vợ cũ siết cổ bằng dây ràng thun đến chết

Ngày 19.8, Công an H.Củ Chi bàn giao hồ sơ cùng nghi can trong vụ án mạng trên địa bàn cho cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, chiều 15.8, Công an H.Củ Chi tiếp nhận thông tin về vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà ở ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ (H.Củ Chi), nạn nhân là ông Huỳnh Văn Q. (48 tuổi).

Tối 14.8, ông Q. đi nhậu về thì có chửi nhau với vợ cũ. Trong lúc cãi nhau, bà B. được cho là quật ngã ông Q. xuống đất ở khu vực nhà bếp rồi dùng dây ràng thun siết cổ ông Q.. Lúc này ông Q. cũng bị con trai thứ 17 tuổi giữ tay. Ông Q. tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an H.Củ Chi phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Công an H.Củ Chi đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà B. và người con trai 17 tuổi, chuyển hồ sơ cùng cả hai nghi can cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.