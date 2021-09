TP.HCM: Điều tra vụ cán bộ phường đưa người quen vào danh sách nhận hỗ trợ Covid-19

Ngày 4.9, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an TP.Thủ Đức điều tra đối với ông H.H.S., cán bộ UBND P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ . Trước đó, vào cuộc điều tra công an đã phát hiện nhiều bất thường trong việc lập danh sách những trường hợp thuộc diện khó khăn, mất việc làm... do dịch bệnh Covid-19 để nhận được gói hỗ trợ.