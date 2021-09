TP.HCM: Điều tra vụ mua bán trái phép thuốc Molnupiravir liên quan cán bộ quản lý dược

Về việc điều tra các hành vi mua bán thuốc kháng vi rút trái phép , chiều 27.9, tại buổi họp báo, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP đã và đang xử lý 2 vụ việc bán thuốc điều trị Covid-19 trái phép.

Đại diện Công an TP.HCM thông tin, thời gian qua, Công an TP.HCM đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, đặc biệt những người lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi cung cấp, phân phối, tiêm vắc xin phòng Covid-19; buôn bán vật tư y tế thiết bị phòng chống dịch trái phép; sản xuất hàng giả…

Theo thượng tá Tuyến, riêng với hành vi bán thuốc điều trị Covid -19 trái phép, Công an TP đã và đang xử lý 2 vụ việc. Trong đó có một vụ mua bán thuốc kháng vi rút trái phép và một vụ sản xuất, mua bán thuốc tân dược giả phòng, ngừa Covid-19.

Cụ thể, đối với vụ việc thứ nhất, Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về để làm rõ hành vi sản xuất hàng giả, buôn bán thuốc tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa, điều trị Covid-19. Đối với vụ thứ 2, Công an TP đang điều tra hành vi tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng vi rút Molnupiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại Trung tâm Y tế Q.Bình Tân và Trung tâm Y tế Q.Tân Phú cùng những người liên quan.