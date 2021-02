TP.HCM: Điều tra vụ nổ súng tại quán nhậu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 29.1, Thạch Hoàng Phương (40 tuổi, ngụ Q.11) cùng Lê Quốc Toàn (36 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú H.Bình Chánh) và Lê Thanh Hoàng (32 tuổi, quê Đồng Tháp) đang ngồi nhậu tại một quán trên đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ 5 vỏ đạn và một viên đạn. Qua truy xét, công an đã mời Phương đến làm việc. Bước đầu, Phương khai nhận do mâu thuẫn trong việc Dũng và vợ của Phương có quan hệ tình cảm với nhau. Hiện Công an H.Bình Chánh đang phối hợp PC02 Công an TP.HCM khẩn trương truy xét các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ nổ súng bắn người.