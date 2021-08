TP.HCM dồn sức kéo giảm F0 trong cộng đồng: Tạo thuận lợi về an sinh, dịch vụ y tế tại nơi sinh sống

Ông Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng tại TP.HCM, kiểm soát dịch hiện nay về cơ bản cần đạt các mục tiêu bảo vệ được “vùng xanh” và cô lập, giảm dần “vùng đỏ”, giảm tốc độ gia tăng ca mắc mới.

Theo ông Phu, đây là các mục tiêu rất khó vì biến thể Delta lây lan nhanh. Nếu chủng Alpha (ghi nhận lần đầu tại Anh) có khả năng lây lan nhanh gấp 0,7 lần chủng thông thường, thì Delta lại lây gấp 1,4 lần chủng Alpha. Trong khi đó, ngay cả khi tỷ lệ ca bệnh nặng thấp hơn nhiều so với ca nhẹ, thì khi số mắc mới gia tăng, kéo theo số ca nặng cũng tăng lên.

Do đó, ông Phu cho rằng TP.HCM cần rà soát, thực hiện thật nghiêm ngặt các biện pháp phòng lây nhiễm hiệu quả, để giảm tốc độ lây lan, giúp giảm ca nặng. Phải bảo vệ cho được các “vùng xanh”, nếu để tại đây xuất hiện ca bệnh là do chưa thực hiện triệt để các giải pháp. Trong khi đó, “vùng đỏ”, vùng phong tỏa cũng cần thực hiện nghiêm để không lây lan mạnh và phải bằng mọi cách được đổi dần sang an toàn hơn. Bên cạnh đó, cần đánh giá, rà soát để rút kinh nghiệm, xác định các điểm cần phải thực hiện hiệu quả hơn. Việc xét nghiệm nên thực hiện với từng địa bàn phù hợp…