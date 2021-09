TP.HCM: Đưa đôi nam nữ sống trong ống cống về lại nơi ở

Liên quan đến đoạn clip người đàn ông và một phụ nữ sống trong ống cống tại xã Vĩnh Lộc A, ngày 15.9, Công an H.Bình Chánh cho biết đã vận động, đưa anh N.Đ.B (31 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và chị T.T.K.L (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) về lại nơi ở.

Theo người trong clip, trước đó, họ có thuê trọ nhưng chủ nhà đã lấy lại phòng trọ. Không tìm được chỗ trọ, hai người này lấy ống cống làm nơi trú tạm. Thấy hoàn cảnh của hai người này đáng thương, người dân tìm đến giúp đỡ cho tiền, thức ăn.

Công an xã Vĩnh Lộc A sau đó đã vào cuộc xác minh. Theo đó, giữa tháng 8.2021, anh B. và chị L. đến thuê nhà trọ ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh và chung sống như vợ chồng. Trong thời gian sinh sống tại đây, giữa B. và L. thường xuyên xảy ra cự cãi, lớn tiếng, chủ nhà trọ nhiều lần nhắc nhở và cho biết nếu còn tiếp diễn tình trạng trên buộc cả hai phải trả lại phòng.

Ngày 12.9, anh B., và chị L. dọn ra ngoài, tìm thuê phòng trọ khác nhưng chưa thuê được nên ở tạm trong ống cống.

Theo Công an H.Bình Chánh, trong thời gian sinh sống tại nhà trọ, anh B. (đã có gia đình) và chị L. cũng đã được nhận tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng cùng túi an sinh xã hội do chính quyền địa phương hỗ trợ.