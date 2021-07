TP.HCM: Giám đốc HTX bị phạt 7,5 triệu vì ký khống 'giấy thông hành' cho con gái

Ngày 19.7, UBND Q.Phú Nhuận vừa có văn bản phản hồi về việc một giám đốc hợp tác xã môi trường ký khống "giấy thông hành" cho con gái, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.T, giám đốc một hợp tác xã (HTX) môi trường ở Phú Nhuận, số tiền 7.5 triệu đồng.

Theo UBND Q.Phú Nhuận, để đảm bảo việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được xuyên suốt, không xảy ra tình trạng tồn đọng rác, Ban giám đốc HTX nói trên đã làm giấy xác nhận thành viên HTX tạo điều kiện cho nhân viên thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn Q.Phú Nhuận.

Đa phần các nhân viên này ngụ tại Q.Gò Vấp, Q.Bình Thạnh và Q.12 nên cần có giấy tờ chứng minh ra đường cần thiết khi cơ quan chức năng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 yêu cầu.

Qua phản ánh của báo chí, UBND P.9, Q.Phú Nhuận đã làm việc với 2 cha con ông T. Tại buổi làm việc, ông T. phân trần do thời quan qua có nhân viên đi cách ly nên mọi việc đều do ông đảm trách, dẫn đến quá tải. Do đó, ông mới nhờ con gái hỗ trợ. Khi con gái ông có giấy xác nhận thì chụp hình đăng Facebook "chỉ nhằm để khoe với bạn bè chứ không sử dụng để đi đường vì giấy này chỉ dùng cho người đi thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn Q.Phú Nhuận”.

UBND Q.Phú Nhuận cho biết ông T. nhận mọi trách nhiệm khi để xảy ra sự việc này và chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng. Con gái ông T. cũng nhận sai, đã xin lỗi và gỡ bài viết trên facebook.

Nhận thấy việc làm của ông T. thể hiện sự lỏng lẻo trong việc quản lý, UBND P.9 đã lập biên bản, trình UBND Q.Phú Nhuận xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. số tiền 7,5 triệu đồng do có “hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng, tổ chức có thẩm quyền” theo NĐ 117/2020/NĐ-CP.

