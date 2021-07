TP.HCM: Giật mình vì kẻ trộm vào tận phòng ngủ lấy tài sản

Theo hình ảnh camera, nghi phạm là nam thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang, vào nhà dân mở học tủ lấy ví tiền. Người này thản nhiên ngồi đếm tiền, sau đó nói chuyện điện thoại với ai đó rồi tiếp tục đi lên tầng trên căn nhà. Kẻ gian mở cửa phòng ngủ, lục tìm tài sản đến khi chủ nhà phát hiện.

Sau khi xuống tầng trệt, kẻ trộm lấy sạch tiền bán hàng ở trong tủ và đập heo đất của con anh, mở cửa chính đưa tài sản ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc này, Công an P.10, Q.8 (TP.HCM) cho hay đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân về vụ trộm. Công an đã lập hồ sơ và đang thu thập thêm thông tin từ camera an ninh để chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP.HCM) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.