TP.HCM: Gỡ bỏ lệnh ngừng hoạt động cho Bệnh viện quốc tế City

Theo Sở Y tế, ngày 3.8, Sở kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y tế ban hành, kết quả Bệnh viện quốc tế City, đạt 87.3%, được xếp loại “bệnh viện an toàn”.