TP.HCM: Gỡ phong tỏa lô C chung cư Bộ Công an có ca nghi nhiễm Covid-19

Lúc 9 giờ sáng nay, 9.6, lô C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) tạm thời được phong tỏa do có ca nghi nhiễm Covid-19 ở tầng 14, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng quyết định tạm thời gỡ phong tỏa, cuộc sống người dân lại trở về bình thường.

Tối nay, 9.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 P.An Khánh cho biết đã quyết định tạm thời gỡ phong tỏa tại Block C chung cư Bộ Công an vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 P.An Khánh, hiện các căn hộ tầng 14 lô C, đã được đơn vị y tế lấy xét nghiệm vào chiều cùng ngày, đồng thời tuân thủ cách ly tại nhà dưới sự giám sát của Ban quản lý chung cư. Các căn hộ ở tầng khác, vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ Tướng Chính phủ và tuân thủ biện pháp phòng dịch.

Lô C sau khi được gỡ phong tỏa Ảnh: Ngọc Lê

Như Thanh Niên đưa tin, 9 giờ sáng 9.6, ngay sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (chưa được công bố) tại lô C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng chức năng đã giăng dây, dán biển thông báo phong tỏa tại lô C chung cư này, nhằm đảm bảo việc truy vết.