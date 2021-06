TP.HCM: Phong tỏa lô C chung cư Bộ Công an vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Đúng 9 giờ sáng 9.6, ngay sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (chưa được công bố) tại lô C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng chức năng đã giăng dây, dán biển thông báo phong tỏa tại lô C chung cư này, nhằm đảm bảo việc truy vết.