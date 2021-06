Sáng nay thêm 64 bệnh nhân Covid-19, Bắc Giang 24 ca, Bắc Ninh 17 ca

Theo thông báo của Bộ Y tế, sáng nay, có 64 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 23 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP.HCM 15 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ca và Long An 1 ca; 41 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 24 ca và Bắc Ninh 17 ca.

Các bệnh nhân trong nước đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

64 ca mắc mới là bệnh nhân Covid-19 thứ 9.159 - 9.222 tại Việt Nam.

Bệnh nhân 9198 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An (nam, 19 tuổi) là thuyền viên, địa chỉ tại H.Yên Thành (Nghệ An). Ngày 5.6, bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu VINH02 và được cách ly tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 8.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Cần Giuộc (Long An).