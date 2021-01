TP.HCM: Hai nhóm thực khách 'hỗn chiến' kinh hoàng tại quán nhậu ở Q.Gò Vấp

Ngày 22.1, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp cùng Công an P.5 điều tra vụ "hỗn chiến"kinh hoàng tại quán nhậu trên đường Dương Quảng Hàm khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ 38 ngày 20.1, hai nhóm khách tại hai quán nhậu nằm trong hẻm 258 Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại. Một lúc sau, cả hai bên lao vào ẩu đả, dùng chai bia cùng các vật dụng khác tấn công nhau. Thấy sự việc xảy ra tại quán, chủ quán Q.Q và nhân viên đã đến can ngăn nhưng bất thành, sự việc đỉnh điểm khi hai nhóm có sử dụng những vật nhọn lao vào tấn công nhau. Vụ hỗn chiến khiến các thực khách hoảng hốt.

Camera ghi lại cảnh 2 nhóm thực khách 'hỗn chiến' tại quán ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Thấy yếu thế, nhóm khách ngồi tại quán Q.Q đã chạy vào trong nhà bếp lẩn trốn, tuy nhiên vẫn bị nhiều đối tượng vào lao vào truy sát . Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng; tất cả đều được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin trình báo, Công an Q.Gò Vấp đã phối hợp cùng Công an P.5 xuống hiện trường xử lý, trích xuất camera điều tra vụ việc.

Tối 21.1, trao đổi với Thanh Niên, chị T. (chủ quán Q.Q nơi xảy ra vụ hỗn chiến) xác nhận có sự việc trên và đã đưa những người bị thương đi cấp cứu sau đó. Chị T. cho biết giữa hai quán có quan hệ bà con nhưng trước đó đã từng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, tuy nhiên đây là lần nghiêm trọng nhất. Chị T. cho biết 2 nhân viên và 1 người nhà chị cũng bị thương tích nhẹ khi can ngăn vụ hỗn chiến.

Trao đổi với chúng tôi, Công an P.5, Q.Gò Vấp cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an Q.Gò Vấp tiếp tục xử lý. Hiện cơ quan công an đang truy xét các đối tượng gây án.