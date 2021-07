TP.HCM: H.Hóc Môn test nhanh Covid-19 người đi đường, phát hiện 5 người dương tính

Theo đó, chỉ trong buổi sáng 16.7, lực lượng chức năng test nhanh người đi đường và phát hiện 5 trường hợp dương tính Covid-19. 5 người dân này gồm: 2 người ở H.Hóc Môn, 2 người ở Q.12 và 1 người là nhân viên giao sữa ở H.Củ Chi.

"Hiện lực lượng đã đưa trường hợp dương tính này vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức", lãnh đạo UBND huyện cho biết.

Trước đó, UBND H.Hóc Môn cho biết, sáng 15.7, các chốt lưu động thí điểm ra quân để kiểm tra bất kỳ n gười dân ra đường không lý do chính đáng . Lực lượng chức năng test nhanh Covid-19, nếu dương tính sẽ đưa vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức. Còn nếu âm tính người dân phải trình bày lý do ra đường, nếu lý do không chính đáng thì sẽ bị xử phạt.