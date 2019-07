TP.HCM: Hỗn chiến trong đêm, 1 người bị chém tử vong

Đến rạng sáng 14.7, Công an Q.12 phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, truy bắt những người liên quan trong vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến làm 1 người tử vong trong đêm 13.7.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 13.7, hai nhóm thanh niên ngồi nhậu trong quán ăn trên đường HT06 (P.Hiệp Thành, Q.12) thì phát sinh mâu thuẫn.

Khi cả hai nhóm (khoảng 13 người) chuẩn bị lao vào đánh nhau thì được can ngăn. Sau đó, một nhóm thanh niên bỏ đi tới quán nhậu tại giao lộ giữa đường HT43 và HT06 tiếp tục ngồi.

Đến khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, khoảng 10 thanh niên đi xe máy, mang theo hung khí đến giao lộ giữa đường HT43 và HT06 tìm đánh nhau nhóm thanh niên đang ngồi trong quán.

Nhận tin báo, Công an Q.12, có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Công an trích xuất camera an ninh khu vực để nhận diện, truy bắt những người liên quan trong vụ hỗn chiến.