Hỗn chiến sau tiếng nẹt pô, hành vi côn đồ bị trừng phạt

tin liên quan Bị chửi do nẹt pô, đâm một người chết, một người bị thương Ngày 28.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Dũng (22 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) 18 năm tù giam về tội giết người, 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt mà bị cáo nhận là 22 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 27.11.2018, sau khi nhậu xong, Nguyễn Quang Vinh (20 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) điều khiển xe máy chở Lê Xuân Dũng về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Trương Văn Lực (49 tuổi, TT. Phước Bửu, H.Xuyên Mộc) thì Vinh nẹt pô xe làm ông Lực và ông Trần Dũng (55 tuổi) thức giấc. Ông Lực ngồi trong mùng chửi Vinh và Dũng.

Do đã uống rượu say nên Vinh và Dũng dừng xe lại. Dũng đi vào nhà của ông Lực hỏi tại sao lại chửi mình. Lúc này, ông Trần Dũng đang ngồi trong mùng tiếp tục chửi thì bị Xuân Dũng rút dao đâm nhiều nhát vào người ông Trần Dũng và ông Lực. Được mọi người can ngăn, Xuân Dũng lên xe máy cho Vinh chở tẩu thoát khỏi hiện trường. Còn ông Trần Dũng tử vong ngay sau đó. Ông Lực được mọi người đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc truy bắt Lê Xuân Dũng. Đến 0 giờ 15 ngày 28.11.2018, lực lượng công an phát hiện và bắt khẩn cấp Lê Xuân Dũng đang trốn tại nhà của Vinh cùng tang vật vụ án là con dao.

Hỗn chiến sau tiếng nẹt pô

Một vụ án mạng khác liên quan đến tiếng nẹt pô xe xảy ra tại H.Đất Đỏ cũng làm một người chết.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 20.10.2018, Hà Minh Tặng, Đoàn Minh Tâm, Nguyễn Văn Thanh ngồi nhậu tại nhà ông Đoàn Văn Hùng (ấp Tân Hòa, xã Long Tân, H.Đất Đỏ). Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Đàm Ngọc Thạch (29 tuổi, ngụ xã Long Tân) đi xe máy ngang nhà ông Hùng nẹt pô nên ông Hùng gọi Thạch lại. Thạch quay lại đứng ở bên ngoài hàng rào, ông Hùng mời Thạch uống một ly bia.

Lúc này, do Thạch chạy xe nẹt pô gây tiếng ồn nên giữa anh Tâm nhắc nhở thì xảy ra cãi nhau. Sau đó, Tâm dùng tay đánh Thạch, còn Tặng cầm mũ bảo hiểm đánh vào vai Thạch. Do bị Tặng và Tâm đánh nên Thạch bỏ lại xe máy chạy bộ. Thanh cũng cầm đoạn sắt cùng Tâm và Tặng đuổi theo nhưng không đuổi kịp nên cả ba quay về. Tặng đẩy xe máy của anh Thạch vào trong sân, còn Tâm gọi điện thoại cho Công an xã Long Tân đến xử lý vụ việc.

Trên đường bỏ chạy thì Thạch gặp Nguyễn Sanh Thành đang chạy xe máy từ trong rẫy đi ra. Anh Thạch kể lại sự việc và nhờ Thành chở lại nhà ông Hùng để lấy xe. Khi đến nhà ông Hùng thì cả hai bị nhóm của Tặng đuổi đánh nên bỏ chạy.

Thành chở Thạch chạy một đoạn thì dừng xe lại gọi điện thoại cho Trịnh Hồng Thái (27 tuổi, ngụ xã Long Tân) và dặn Thái mang theo hung khí đến nhà ông Hùng để giải vây, lấy xe máy của Thạch về. Thái đồng ý và cầm theo một cây mã tấu chạy xe máy đến nhà ông Hùng thì gặp Tặng, Tâm và Thanh đang đứng trên đường gần nhà ông Hùng. Thái dừng xe và xông vào chém Tặng. Tặng lùi lại né tránh và cầm dao chống trả lại, trong đó có một nhát trúng vào đỉnh đầu Thái. Do thấy Tặng bị Thái chém, Thanh cầm đoạn kim loại xông đến đánh một nhát trúng vào lưng Thái, còn Tâm cầm hai viên gạch ống ném về phía Thái nhưng không trúng.

Thái bỏ chạy được một đoạn thì bị vấp ngã, Tặng đuổi theo kịp và dùng dao đâm Thái một nhát trúng vào ngực. Sau đó, Tặng rút dao ra thì thấy ngực của Thái chảy nhiều máu liên cùng Thanh và Tâm đưa Thái đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Thái đã chết trên đường đến bệnh viện.

Ngày 24.5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hà Minh Tặng (22 tuổi) 13 năm tù, Nguyễn Văn Thanh (31 tuổi) 9 năm tù giam cùng về tội giết người; Đoàn Minh Tâm (23 tuổi) 2,5 năm tù giam và Nguyễn Sanh Thành (33 tuổi) 15 tháng tù treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.