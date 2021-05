TP.HCM: Khởi tố, bắt 11 'quái xế' tụ tập, chặn Quốc lộ 22 so kè tốc độ

Liên quan vụ việc hàng chục 'quái xế' tụ tập, chặn đường quốc lộ 22 (TP.HCM) để so kè tốc độ, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, bắt giữ 11 nghi can để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

