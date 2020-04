TP.HCM: Khởi tố bị can đánh bảo vệ khi được nhắc nhở đeo khẩu trang

Tuy nhiên, Huân không thực hiện mà còn dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến 2 bên xô xát. Hậu quả ông Gia bị chấn thương với tỷ lệ thương tích là 24%.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Q.7 nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Theo công an Q.7, ông Gia thi hành nhiệm vụ được UBND P.Phú Mỹ, ban điều hành khu phố và công ty chủ quản giao, nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không cần thiết, đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ . Tuy nhiên, bị can Huân không chấp hành mà còn có hành vi chống đối. Cho rằng hành vi này là vi phạm pháp luật, Công an Q.7 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Huân để điều tra, xử lý.