TP.HCM kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng dịch Covid-19

Tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), báo cáo với đoàn công tác, ngày 27.4, đơn vị này phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép, nhưng chậm khai báo. Đây là 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh do thai 32 tuần, xuất huyết âm đạo. Dù nhập viện từ ngày 20.4 nhưng đến ngày 26.4, họ mới khai báo nhập cảnh trái phép, may mắn là cả 2 đều âm tính với Covid-19. Ông Dũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra khai báo y tế để ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong quý 1/2021, công an cả nước phát hiện gần 1.400 vụ nhập cảnh trái phép với khoảng 8.000 đối tượng, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hàng chục vụ án. Ông Sơn cho rằng cần tăng cường kiểm soát biên giới cả đường biển và đường bộ; các địa phương huy động tuyến sau cần bọc lót cho lực lượng tuyến đầu để khi “biên phòng mà có sơ hở thì tuyến sau phát hiện kịp thời”.

Đáng chú ý, thượng tướng Sơn cho hay có tình trạng nhiều người không phải chuyên gia, nhà đầu tư, lao động chất lượng, nhưng được doanh nghiệp bảo lãnh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. TP.HCM là một trong những nơi thu hút nhiều người diện này nên cần rà soát, kiểm tra chặt chẽ để tránh “lọt” trường hợp nhập cảnh hợp pháp nhưng không đúng đối tượng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhìn nhận TP.HCM có các yếu tố nguy cơ cao hơn các tỉnh thành khác nên công tác phòng dịch phải nâng thêm một bậc. “Dù chưa phát hiện ca bệnh trong cộng đồng nhưng chúng tôi đề nghị kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng dịch, đặt trong tình trạng báo động cao, coi như đã có dịch để triển khai tất cả biện pháp”, ông Long đề nghị, nhất là khi cả nước bước vào đợt nghỉ lễ 4 ngày. Trong dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi lại lớn nên TP.HCM cần tăng cường kiểm tra, giám sát nơi tập trung đông người như nhà hàng, siêu thị, khu vui chơi.

Ngày 28.4, bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM), thông tin về vụ thai phụ và mẹ nhập cảnh trái phép, chậm khai báo và vào BV khám chữa bệnh. Sau khi được cơ quan công an thông tin, BV kiểm tra trên hệ thống, phát hiện 2 mẹ con thai phụ đến BV 1 tuần trước, đang nằm ở khoa sản A. Thai phụ và mẹ đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Hiện sức khỏe thai phụ ổn định, nhưng phải cách ly đủ 14 ngày. BV cho điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với 2 người này, lập danh sách 39 người là nhân viên y tế tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm và đã cho âm tính vào đêm 27.4. BV không cách ly số nhân viên trên nhưng họ vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng hộ cơ bản. May mắn là thai phụ và mẹ ở phòng riêng, không tiếp xúc bệnh nhân khác. Chiều 28.4, HCDC đã có cảnh báo các cơ sở y tế chú ý đến các trường nhập cảnh trái phép đi khám bệnh. Những người có thân nhân sống ở Campuchia muốn về Việt Nam khám chữa bệnh cần tuân thủ quy định về xuất nhập cảnh, về cách ly nhằm tránh lây nhiễm Covid-19. Duy Tính

Ông Long đề nghị TP.HCM nâng công suất xét nghiệm lên 50.000 mẫu đơn/ngày, khi đó có thể xét nghiệm 500.000 mẫu/ngày; tập huấn lại cho các nhân viên, tổ lấy mẫu, sẵn sàng chi viện cho các tỉnh còn khó khăn. TP.HCM cần chuẩn bị tình huống cách ly trên diện rộng, cách ly rất đông trong thời gian ngắn; sẵn sàng điều trị số lượng ca bệnh lớn, rà soát lại trang thiết bị, máy thở, thuốc men...