TP.HCM lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn các dự án 'đứng hình'

Chiều 11.5, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 4.2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá kinh tế 4 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Dù vậy, hằng tuần vẫn có nhiều văn bản kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp về việc các dự án chậm giải quyết hồ sơ. TP.HCM sẽ lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang bị ách tắc, phối hợp các ngành như ngân hàng, thuế, môi trường...

Thụ lý điều tra vụ cháy khiến 8 người tử vong

Liên quan vụ cháy nhà ở Q.11 khiến 8 người tử vong , ông Phong nhìn nhận nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp xen cài trong các khu dân cư rất nguy hiểm. Ông Phong đề nghị xây dựng đề án tổ chức lại các cơ sở dạng này. Đại diện Công an TP.HCM cho biết vụ việc do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra, có khởi tố hay không còn phải chờ kết quả điều tra.