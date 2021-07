TP.HCM: Lật xe container tại vòng xoay An Lạc, tài xế kẹt trong cabin

Đến 8 giờ ngày 4.7, Đội CSGT An Lạc (PC08) Công an TP.HCM vẫn đang khẩn trương điều tra, xử lý hiện trường vụ lật xe container tại vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM). Vụ lật xe khiến giao thông qua khu vực này gặp khó khăn.