Bắt quả tang cơ sở thu mua 19.600 lít dầu nhớt thải về tái chế trái phép

Ngày 23.6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP.Tam Điệp vừa bắt quả tang một cơ sở chuyên tái chế dầu thải (thuộc loại chất thải nguy hại) trái phép, do ông Bùi Quang Định (51 tuổi, ngụ xã Trung Đông, H.Trực Ninh, Nam Định) làm chủ.

Cơ sở tài chế dầu thải của ông Định nằm ở khu vực thôn Hang Nước (xã Quang Sơn, TP.Tam Điệp). Thời điểm kiểm tra, ông Định không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp lệ về việc tái chế dầu thải.

Tại chỗ, lực lượng công an phát hiện cơ sở tái chế dầu thải đang chứa khoảng 19.600 lít dầu nhớt đã qua sử dụng chờ để tái chế và 1.000 lít dầu nhớt đã qua tái chế , được đựng trong các bể chứa.

Ông Định khai nhận đã thu mua lại dầu thải từ các cửa hàng sửa chữa xe máy, ô tô trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định rồi đưa về cơ sở ở thôn Hang Nước (xã Quang Sơn) để tái chế, bán kiếm lời.