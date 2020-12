Phát hiện 54 tấn nhớt thải tái chế trái phép

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục làm rõ để xử lý cơ sở tái chế nhớt thải không phép quy mô lớn.

Khoảng 11 giờ ngày 23.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Long Xuyên kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải (thuộc loại chất thải nguy hại) tại tổ 1, khóm Tây Khánh 5, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, do ông Võ Văn Chí (59 tuổi, trú tại địa phương) làm chủ.