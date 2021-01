TP.HCM: Lừa gái bán dâm vào khách sạn rồi trộm cắp tài sản

Ngày 6.1, Công an Q.1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Bá Dũng (30 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ".

Theo điều tra ban đầu, ngày 18.12.2020, Dũng đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (P.Bến Thành, Q.1).

Ngày 23.12.2020, Dũng lên mạng xã hội tìm và kết bạn, sau đó nhắn tin cho chị T.K.P. (30 tuổi, quê Cà Mau) để mua dâm với số tiền 12 triệu đồng/ngày, đêm. Dũng sau đó chuyển khoản trước cho P. 1 triệu đồng để đặt cọc. Chiều cùng ngày, chị P. đến khách sạn để phục vụ Dũng.

Trong thời gian cả hai ở cùng phòng, tranh thủ lúc nạn nhân sơ suất, Dũng lấy trộm thẻ visa của cô gái bán dâm rồi đem cất giấu.

Hết giờ phục vụ, chị P. yêu cầu Dũng thanh toán số tiền mua dâm còn lại để ra về. Dũng bảo đã chuyển khoản 11 triệu đồng cho chị P. rồi, nhưng do khác hệ thống ngân hàng nên tiền sẽ đến chậm.

Do tin tưởng nên chị P. ra về. Dũng sau đó trả phòng khách sạn rồi đến cửa hàng điện thoại trên đường Trần Hưng Đạo sử dụng thẻ Visa của chị P. mua sắm.

Phát hiện tài khoản mình bị trừ 37 triệu đồng, chị P. kiểm tra túi xách thì phát hiện bị mất thẻ Visa nên đến công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra xác định nghi phạm trộm thẻ Visa của chị P. là Dũng. Qua truy xét, ngày 26.12, Công an phát hiện Dũng đang có mặt tại một phòng của khách sạn A. cùng một gái bán dâm khác nên đưa Dũng về trụ sở làm việc. Tại đây, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai sau khi sử dụng thẻ Visa của chị P. để mua điện thoại và mua sắm đồ đạc. Tuy nhiên, do chủ thẻ kịp thời khóa tài khoản, nên các giao dịch đều không thực hiện được.