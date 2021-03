TP.HCM: Lương chuyên gia đào tạo lái tàu tuyến metro số 1 hơn 500 triệu/tháng

Mặc dù đã có vợ và đã ly hôn nhưng An sợ bạn gái biết nên làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Khi đưa ban gái ra địa phương kết hôn thị bị phát hiện.

Đại tá Trần Minh Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thay đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.