TP.HCM: Lượng người lưu thông trên đường tại Q.10 đã giảm hơn 70%

Theo đó, trên địa bàn, từ đợt dịch thứ 4 ngày 27.4 đến nay có 18.217 trường hợp dương tính Covid-19. Số ca khỏi bệnh đến nay có 8.867 ca.

Về công tác xét nghiệm, trong thời gian từ ngày 21.8 đến ngày 25.9, Q.10 đã tổ chức xét nghiệm 4 vòng, tổng cộng 276.863 mẫu xét nghiệm, trong đó có 7.626 mẫu dương tính, tỷ lệ 2,75%.

Theo kết quả đánh giá kiểm soát dịch trên địa bàn Q.10, về công tác an ninh trật tự xã hội, việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó" đã có chuyển biến rõ rệt, lượng lưu thông trên đường đã giảm hơn 70% so với trước khi thực hiện Chỉ thị 16 và giảm hơn 30% so với ngày 22.8. Ngoài ra, các khu dân cư cũng đã được siết chặt hơn, người dân cơ bản đã chấp hành theo yêu cầu của TP.