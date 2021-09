Công an TP Thủ Đức thăm, động viên con của thầy cô giáo mất vì Covid-19

Ngày 28.9, trung tá Bùi Tấn Hòa, Đội trưởng và trung tá Bùi Thị Điều, Đội phó Đội Xây dựng Phong trào, Công an TP Thủ Đức (Công an TP.HCM ) đã đến nhà thăm, tặng nhu yếu phẩm và động viên tinh thần 2 anh em Nguyễn Đức Bảo (học sinh lớp 11A4 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức).

Nguyễn Đức Bảo là nhân vật trong bài viết Ba mẹ mất do dịch Covid-19 , em út thành trụ cột bảo bọc anh trai trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.9.2021. Trong vòng 1 tháng, ba mẹ của Bảo là thầy cô giáo về hưu đều mất vì Covid-19, để lại mình Bảo và anh trai 23 tuổi mắc hội chứng Down. Bảo 10 năm liền là học sinh giỏi và được nhận xét là học sinh ngoan, lễ phép.

Tiếng kinh cầu trong căn nhà vắng mẹ cha vì Covid-19

Ban chỉ huy Đội Xây dựng Phong trào Công an TP Thủ Đức đã trao các phần quà của Công an TP gồm: gạo, sữa, trứng, nước mắm, nước tương, dưa lưới cùng 10.700.000 đồng tiền mặt do một số cán bộ của đội cùng nhà hảo tâm hỗ trợ.