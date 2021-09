Anh CSGT hỗ trợ ông bố chở bình oxy cứu con nhận bằng khen của Bộ trưởng Công an

Chiều 9.9, đại tá Hoàng Văn Hà, Phó cục trưởng Cục an ninh điều tra Bộ Công an, trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát trên địa bàn Q.Tân Bình, TP.HCM.

Làm việc với đại tá Hoàng Văn Hà tại chốt kiểm soát trên đường Trường Chinh, thượng tá Nguyễn Thành Lợi (Trưởng Công an quận) cho biết, chốt kiểm soát này vừa thí điểm dùng camera quét mã khai báo di chuyển nội địa của người dân. Theo đó, Trưởng Công an Q.Tân Bình đề xuất tấm bao bọc quanh camera nên là miếng nhựa cứng để bảo đảm máy được tốt hơn.

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi đề xuất một số ý kiến về camera quét mã di chuyển nội địa VŨ PHƯỢNG

"Để hạn chế tiếp xúc và đẩy nhanh tốc độ quét mã khi qua chốt kiểm soát bằng mã QR, tốc độ mạng tại các chốt cũng cần được đảm bảo. Ngoài ra, nên trang bị thêm một thanh chắn giống như qua trạm thu phí, người dân đưa mã quét qua camera xong, thanh chắn tự động bật lên thì sẽ giảm được thêm 1 chiến sĩ đứng gần đó điều tiết cho xe qua", thượng tá Lợi trình bày.

Sau khi nghe đề xuất, đại tá Hoàng Văn Hà cho biết sẽ ghi nhận ý kiến, đồng thời báo cáo lại các cấp lãnh đạo xem xét hướng xử lý phù hợp.

Trong buổi làm việc, đại tá Hà đã trao tặng bằng khen của đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho thiếu tá Lê Hoàng, cán bộ Đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 , góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tá Lê Hoàng là 1 trong 22 cán bộ chiến sĩ nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trong dịp này VŨ PHƯỢNG

Thiếu tá Lê Hoàng chính là CSGT đã lặng người vì xúc động, động viên và chia sẻ với anh Lê Đình Vân - người cha chở bình oxy cứu con ngay trong đêm đầu tiên TP.HCM hạn chế người ra đường sau 18 giờ mà Thanh Niên đăng tải.

Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, thời gian qua, dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, cá nhân thiếu tá Lê Hoàng đã có những thành tích xuất sắc trong công tác. Để kịp thời ghi nhận những thành tích cống hiến của thiếu tá Lê Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tặng bằng khen cho thiếu tá Lê Hoàng.

"Qua đây tôi mong tất cả cán bộ chiến sĩ Công an Q.Tân Bình, cũng như cá nhân thiếu tá Lê Hoàng không ngừng cố gắng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới, đặc biệt là những ngày tới với nhiều khó khăn, áp lực", đại tá Hà chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Thành Lợi cũng cho biết, tập thể Công an Q.Tân Bình sẽ ra sức thi đua, thực hiện đồng lòng các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận và TP.HCM.

Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Lê Hoàng cho biết, thời gian qua là quãng thời gian áp lực, thử thách lớn đối với anh. Khoảng giữa tháng 8, ba anh dương tính với Covid-19, cách ly riêng một mình một phòng tại nhà. Nhưng sau đó thì cả nhà gồm: mẹ, vợ và các con anh cũng dương tính. Nén những nỗi lo, anh cố gắng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Nén những nỗi lo khi người thân mắc Covid-19, anh Hoàng luôn cố gắng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ tại chốt kiểm soát VŨ PHƯỢNG

"Có thời gian ba tôi trở nặng, phải thở oxy, may mà lúc đó tôi mượn được oxy của nhà đồng nghiệp mang về. Nhưng mẹ tôi thì có bệnh nền huyết áp, tim mạch nên tình trạng trở nặng hơn. Lúc đó tôi liên hệ với các đội tình nguyện mượn bình oxy chở về nhà, cảm xúc lúc đó không biết diễn tả thế nào, rối bời lắm. Tới bây giờ, cả nhà đã âm tính, nhưng sức khỏe mẹ tôi vẫn còn hơi yếu", anh chia sẻ.

Có lẽ vì vậy nên sau 3 tuần, thiếu tá Lê Hoàng đã ốm đi thấy rõ. "Lúc đó ai cũng tưởng không qua nổi, nhưng ráng cứu được phần nào hay phần đó. Tôi tự nhủ mẹ vượt qua được thì sẽ cắt tóc, may mắn nhất là đội cung cấp oxy nhiệt tình giúp đỡ. Mấy ngày đó căng thẳng vì nhà mình đang rối, nhưng mình luôn phải hoàn thành nhiệm vụ", anh kể.