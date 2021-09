Đội phó CSGT ở TP.HCM hát vọng cổ động viên đồng đội chống dịch Covid-19

Chia sẻ với Thanh Niên , trung tá Nguyễn Tú Anh cho biết đoạn clip trên được anh quay lại vào tối 8.9 - khi vừa xong một ca trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trung tá Anh cũng là thành viên của đội văn nghệ PC08 và Công an TP.HCM trong nhiều năm. Bài Vọng cổ kim lang, trung tá Anh cho hay là sáng tác của đồng chí Đinh Minh Toàn, cán bộ Đội Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an H.Củ Chi. Sau khi nghe qua bài hát, trung tá Nguyễn Tú Anh đã viết lại một số đoạn theo cảm nhận, trải nghiệm thực tế của mình khi trực chốt kiểm soát.