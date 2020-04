TP.HCM mạnh tay xử lý 4 hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý nêu trên để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Theo ông Châu, những ngày qua đã có biểu hiện lơ là chống dịch trong một bộ phận nhỏ người dân, các quán cà phê vỉa hè bắt đầu tụ tập vào buổi sáng, hình thành các nhóm nhậu tự phát ven đường. Hiện người đi xe máy đeo khẩu trang nhưng người đi bộ tập thể dục chưa đeo tuyệt đối. Do đó, các quận, huyện phải phải nhắc nhở, xử lý kịp thời để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

“Chúng ta đã làm tốt cả quá trình nên đoạn còn lại phải giữ cho được, nếu để đoạn cuối không đảm bảo thì phá vỡ toàn bộ quá trình dày công”, ông Châu nhận định.

Công an quận Tân Phú công bố quyết định xử phạt hành chính đối với một chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin sai sự thật về việc "phong tỏa thành phố trong 14 ngày".

Trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, người dân ra đường vắng hơn nhưng tốc độ lưu thông cao hơn và thiếu chú ý khiến tình hình tai nạn giao thông quý 1/2020 tăng lên, trong khi theo ông Châu lẽ ra tai nạn giao thông phải giảm do Chính phủ đang triển khai Nghị định 100 và các biện pháp hạn chế ra đường.

Ở một số địa phương tái xuất nạn đua xe, người tham gia chống đua xe bị tông tử vong...

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Công thương phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị lớn. Đoàn liên ngành cần kiểm tra đột xuất tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại và cả chợ đầu mối như Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn.

Các công viên do Công ty Công viên cây xanh TP.HCM và UBND quận, huyện quản lý có tình trạng tụ tập đông người vào buổi sáng. Do vậy, Sở Xây dựng TP.HCM và các quận, huyện phải có bộ phận kiểm tra, thăm hỏi vào buổi sáng để chấn chỉnh, đảm bảo quy định cách ly xã hội

Ngoài Sở Giáo dục – Đào tạo TP xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19, ông Liêm cho biết các sở khác như Sở Công thương, Du lịch, Văn hóa – Thể thao , Giao thông Vận tải và Ban Quản lý An toàn thực phẩm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong lĩnh vực.