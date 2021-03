TP.HCM: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 1 người bị đâm chết

Ngày 26.3, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) lập hồ sơ, làm rõ xử lý vụ án xảy ra do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu trên địa bàn P.Tân Quý, làm 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 5 phút ngày 23.3, tại đầu hẻm 95 Gò Dầu (P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM), nhóm nhân viên của quán Lẩu Dê 404 sau khi dọn quán tổ chức nhậu chung trong quán.

Trong lúc nhậu, nhóm người này nảy sinh mâu thuẫn . Lúc này, Nguyễn Ngọc Lắm (27 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú Q.Tân Phú) và Phạm Tuấn Kiệt (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) dùng dao đâm, chém Nguyễn Văn Được (26 tuổi, quê Bến Tre) dẫn đến bị thương nặng, đưa đi cấp cứu nhưng Được đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Lắm đã đến Công an Q.Tân Phú đầu thú, riêng Kiệt bỏ trốn đến địa phận tỉnh Tiền Giang thì bị Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Phú bắt giữ. Hiện vụ án đang được công an điều tra làm rõ.